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    بعد العدوان التركي.. الاتحاد الأوروبي لن يمول منطقة أمنة في سوريا

    05:58 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    بعد العدوان التركي.. الاتحاد الأوروبي لن يمول منطقة أمنة في سوريا

    العدوان التركي على الحدود السورية

    بروكسل (د ب أ)

    ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي لن يساعد في تمويل منطقة أمنة للاجئين التي تخطط تركيا إقامتها على طول الحدود السورية، وحث أنقرة على إنهاء عملياتها هناك.

    وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: "تركيا لديها مخاوف أمنية عند حدودها مع سوريا. غير أنني أدعو تركيا وكذلك الأطراف الأخرى، إلى ممارسة ضبط النفس ووقف العمليات الي بدأت بالفعل".

    وتابع: "العمل العسكري لا يؤدي إلى نتيجة جيدة. ويجب أن نلفت نظر أصدقائنا الأتراك لهذا". ومن المنتظر أن يناقش نواب الاتحاد الأوروبي المسألة مع المسؤولة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

    وتابع يونكر: "ويجب أن أقول إنه إذا ما اشتملت الخطة التركية على ما يطلق عليها منطقة أمنة، فلا تتوقع من الاتحاد الأوربي أن يدفع أي شيء"، مشيرا إلى انتقال سياسي حقيقي مطلوب لحل الصراع السوري.

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