  • عاجل:سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت ومصر تتحرك (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاجتياح التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    برلماني روسي: لن نتورط في النزاع بين أنقرة ودمشق

    04:36 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    برلماني روسي: لن نتورط في النزاع بين أنقرة ودمشق

    مجلس الاتحاد الروسي

    موسكو – (أ ش أ):

    أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جاباروف أن بلاده لن تتورط في نزاع أنقرة ودمشق، مشيرا إلى أن القوات الروسية متواجدة في سوريا لغرض آخر.

    وقال جاباروف - في تصريح اليوم الأربعاء - "بالتأكيد لن تتورط روسيا في النزاع بين أنقرة ودمشق، فهذا ليس نزاعنا".

    وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية متواجدة على الأراضي السورية ليس من أجل ذلك، فهدفها المساعدة في تحرير سوريا من الإرهاب الدولي"، لافتا إلى أن العملية العسكرية التركية لا تهدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا؛ حيث تقع هذه القواعد في جزء آخر من البلاد.

    هذا المحتوى من

    مجلس الاتحاد الروسي أنقرة دمشق القوات الروسية

    الخبر التالى:

    مسؤول أمريكي: تركيا لم تنسق معنا اجتياح شمال سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان