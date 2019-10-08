مقتل جنديين بولنديين أثناء محاولة إبطال متفجرات من الحرب العالمية

وارسو، بولندا (د ب أ)

قالت السلطات في جنوب بولندا اليوم الثلاثاء، إن اثنين من جنود الجيش المهرة لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون أثناء محاولة لنزع فتيل متفجرات تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية عثر عليها مؤخرا في غابة تقع بالقرب من بلدة كوزنيا راسيبورسكا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ألينا كوتشارزيوسكا ، المتحدثة باسم حاكم مقاطعة كاتوفيتشي ، اليوم الثلاثاء قولها ، إن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى وإن حالة اثنين منهم خطيرة.

وقالت الوكالة إن الجنود المصابين من الكتيبة السادسة المحمولة جوا من جليفيتش ، في جنوب بولندا.

وأضافت أنه من المتوقع العثور على مزيد من المتفجرات في نفس الغابة.