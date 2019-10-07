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    لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

    11:36 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
    لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    بغداد- (د ب أ):

    وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

    ومن المقرر أن يلتقي لافروف خلال الزيارة بعدد من المسؤولين العراقيين.

    ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، سيتبادل لافروف خلال اللقاءات وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا، ومنطقة الخليج، والوضع حول إيران وفلسطين، وسيتم التطرق إلى مسألة التعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.

    ويُنتظر أن يبحثا آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة والقضايا الإنسانية.

    سيرجي لافروف بغداد زيارة رسمية العراق

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