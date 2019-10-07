الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ في حال شنت تركيا عملية عسكرية على إدلب

نيويورك - أ ش أ

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين إنها تستعد "للأسوأ" إثر الإعلان عن عملية تركية وشيكة في سوريا.

وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، من نزوح عدد كبير من المدنيين إذا شنت تركيا عمليتها العسكرية في سوريا.

ودعا المسؤول جميع الأطراف لحماية المدنيين في الشمال السوري في حال شنت تركيا عملية عسكرية.. مؤكدا أنه تم إعداد خطة طارئة تحسبا للنزوح من شمال شرق سوريا.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، كانت قد اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمحاولة تشريد سكان المنطقة الواقعة شمالي سوريا من خلال العملية العسكرية التركية فيما يسمى المنطقة الآمنة، التي أعلنت عنها أنقرة.