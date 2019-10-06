جونسون يجدد تعهده بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري

لندن - (أ ش أ):

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، تعهده بمغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي (بريكست) في الموعد المحدد في 31 من أكتوبر الجاري.

وقال جونسون في مقال بصحيفة "صنداي إكسبرس" البريطانية "بعد عقود من حشد الرأي وثلاثة أعوام من الجدل وشهور لا نهاية لها فيما يبدو من التأخير الذي لا معنى له لم يعد يتبقى سوى 25 عاما حتى تنتهي عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.. سنجهز حقائبنا للخروج في يوم 31 من الشهر الجاري، السؤال الوحيد هنا هل بروكسل ستلوح لنا بسعادة ونحن متوصلين إلى اتفاق مشترك أو سنجبر على المغادرة على مسئوليتنا".

ويُناقض بوريس جونسون في مقاله تعهدًا حكوميًا في المحكمة بطلب تمديد الموعد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

وكان محامو رئيس الوزراء البريطاني تعهد لمحكمة اسكتلندية الجمعة الماضية بأنه سيحترم قانونًا يجبره على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يستطع التوصل إلى اتفاق محدد، لكن جونسون قال بعد ساعات في تغريدة له على موقع "تويتر" "إن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تأجيل".