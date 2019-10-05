أمريكا تدعو لحل وسط في النزاع حول التنقيب عن الغاز قرب قبرص

أمريكا تدعو لحل وسط في النزاع حول التنقيب عن الغاز

أثينا - (د ب أ):

دعت الولايات المتحدة إلى التوصل إلى حل وسط في النزاع الدائر بين تركيا وقبرص بشأن التنقيب عن حقول الغاز حول الجزيرة القبرصية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال تصريحات له اليوم السبت لقناة "إي آر تي" اليونانية على هامش زيارته الحالية إلى اليونان إنه

لابد من التوصل لحل للمشكلة يقبله الطرفان، مشيرا إلى أن الحفر بصورة غير شرعية أمر غير مقبول.

ويتوقع أن يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي جنوبي قبرص 227 مليار متر مكعب.

ويقدر الخبراء أن يصل حجم الأموال التي تتحقق من خلال استخراج هذه الكمية أكثر من 40 مليار يورو.

وتنقب شركات الطاقة بتكليف من الحكومة القبرصية ذات الصبغة اليونانية جنوب الجزيرة عن الغاز.

أدت احتياطات الغاز المتوافرة في المنطقة إلى نزاع بين أنقرة ونيقوسيا، حيث ترفض تركيا الاعتراف بالجمهورية القبرصية جنوبي الجزيرة المنقسمة وترفض تنقيبها عن الغاز قبل حل المسألة القبرصية ودون موافقة القبارصة الأتراك شمالي الجزيرة على هذا التنقيب.

وبهذا المبرر تقوم تركيا دون موافقة حكومة نيقوسيا بالتنقيب عن الغاز في غرب الجزيرة وجنوبها وشرقها.

أدان الاتحاد الأوروبي هذا المسلك التركي مرارا، كما انتقدت الحكومة المعترف بها دوليا في قبرص هذه الأعمال التركية وتخطط لنقل الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.