  • عاجل:مباشر.. ليفربول 1 - 0 ليستر سيتي.. ماني يسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    طالبان تختطف أكثر من 30 شخصا جنوب شرق أفغانستان

    04:40 م السبت 05 أكتوبر 2019
    طالبان تختطف أكثر من 30 شخصا جنوب شرق أفغانستان

    حركه طالبان - ارشيفية

    كابول- (د ب ):

    ذكر مسؤولون اليوم السبت أن مسلحي طالبان اختطفوا أكثر من 30 قرويا في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد.

    وقال عضو المجلس الإقليمي خالق داد أكبري إن المسلحين أقتادوا 34 ساكنا من مقاطعة خوجة عمري معهم. ومن ناحية أخرى تحدث عضو آخر بالمجلس الإقليمي عن خطف 37 قرويا.

    وقال المسؤولان إن طالبان كانت تريد الانتقام من القرويين الذين أضرم بعضهم النار في بعض الدراجات النارية الخاصة بالمسلحين الليلة السابقة.

    وتتواجد طالبان في بعض أجزاء المقاطعة. وفي الأماكن التي يتواجد فيها أعضاء طالبان في البلاد، أحيانا ما يجبرون الأشخاص على تقديم الطعام والمأوى لهم.

    حركة طالبان أفغانستان

    الخبر التالى:

    وزير الري السوداني: اتفقنا مع مصر وإثيوبيا على مواصلة التشاور وحل نقاط الخلافية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان