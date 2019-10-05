الخارجية الأمريكية تعلن عن تمويل إضافي لليمن بقيمة 25 مليون دولار

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تمويل إضافي لدعم اليمن بقيمة 25 مليون دولار عبر برنامج التحويل النقدي الطاريء الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا التمويل يستكمل أكثر من 2ر2 مليار دولار من المعونات الإنسانية الأمريكية منذ عام 2015 وسوف يساعد 5ر1 مليون أسرة يمنية، بما يمثل 9 ملايين شخص، بتقديم السلع الأساسية والخدمات للاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج قائم على صندوق الرخاء الاجتماعي اليمني، والذي يقدم الدعم الضروري للأسر الفقيرة في أنحاء البلاد قبل بدء الحرب ، وقد دعمت الولايات المتحدة تنفيذ البرنامج منذ إنشائه عام 2017 للحيلولة دون تفاقم أوضاع السكان الفقراء باليمن.

وقالت المتحدثة إن الولايات المتحدة ستضمن تلقي الأسر المستفيدة في اليمن مساعدات مستمرة حتى شهر يونيو من عام 2020.