ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بسبب تكاليف الرعاية الصحية

واشنطن – (أ ش أ):

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - إن " هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم ".

وأضاف أنه "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أية مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية"، مؤكدا أن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة ".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها عدم السماح إلا 18 ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

يشار إلى أن ترامب قد تبني عندما كان مرشحا رئاسيا عام (2016) وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة لرغبته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك .