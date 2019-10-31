إثيوبيا تؤكد مُشاركتها في اجتماع واشنطن حول سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أكّدت إثيوبيا مُشاركتها في الاجتماع المُقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية في 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية نيبيات جيتاشيو، للصحفيين، الخميس، إن الحكومة الإثيوبية قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع حول السد.

وأضاف أن وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) سيشاركون الذي سيُعقد في واشنطن قريبًا.

والأسبوع الماضي، اتفقت مصر وإثيوبيا على الاستئناف الفوري لمباحثات سد النهضة بعد وصولها إلى طريق مسدود، إثّر تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي من شأنها الحفاظ على حصة مصر المائية.

وقبلت القاهرة دعوة واشنطن لاجتماع يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لبحث مشروع سد النهضة. ومن المُقرر أن يُجرى في 6 نوفمبر المقبل بحضور ممثلي الإدارة الأمريكية، حسبما أعلن سامح شكري وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن أمله في أن يؤدى اجتماع واشنطن إلى التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.

وأكد شكري في كلمته أمام جلسة بالبرلمان العربي أنه "لا تهاون في حق مصر المائي"، مُشددا على أنه لا يمكن أن تحرم مصر من حصتها في نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة بالنسبة لها.

وتسعى إثيوبيا إلى توليد ما يزيد على 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء في المنطقة وتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يُهدد حصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وفي وقت سابق، توقّعت الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل بنسبة 25 بالمائة بسبب السد عام 2025.