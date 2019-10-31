أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

برلماني عراقي يرجح تخصيص جلسة البرلمان اليوم لقبول استقالة الحكومة

08:52 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
برلماني عراقي يرجح تخصيص جلسة البرلمان اليوم لقبول استقالة الحكومة

البرلمان العراقي

بغداد - (د ب أ):

نقلت صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية اليوم الخميس عن مصدر برلماني ترجيحه أن تخصص جلسة البرلمان اليوم لقبول استقالة الحكومة، كون مفاوضات تجرى بهذا الشأن بين كتلتي "الفتح"، وسائرون".

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري للصحيفة إن "مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لاستكمال قراءة القوانين"، مبينا أنه "من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لأن هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون".

وأضاف برواري أن "الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الأروقة السياسية"، لافتا إلى أن "قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة".

البرلمان العراقي استقالة الحكومة الحكومة العراقية احتجاجات العراق

الخبر التالى:

قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة وسط سوق في مدينة عفرين السورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان