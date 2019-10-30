لبنان: الجيش يدعو المتظاهرين إلى فتح الطرق المغلقة في عموم البلاد

بيروت – (أ ش أ):

دعت قيادة الجيش اللبناني جميع المتظاهرين في كافة أنحاء لبنان، إلى المبادرة بفتح الطرق المغلقة، حتى تعود الحياة في البلاد إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق ببعضها البعض، تنفيذا للقانون والنظام العام.

وأكد الجيش اللبناني -في بيان اليوم الأربعاء- حرصه على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، والذي يصونه الدستور ويحميه القانون، على أن يقتصر ذلك على الميادين والساحات العامة فقط.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن هذه الدعوة تأتي لاسيما بعد تفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل يتسم بالخطورة، نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية وبعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

على صعيد متصل، استجاب المتظاهرون والمعتصمون في عدد كبير من المناطق لدعوات فتح الطرق من قبل الجيش والأجهزة الأمنية، حيث بدأوا من تلقاء أنفسهم في إزالة خيام الاعتصام ومظاهر الاحتجاج التي كانوا قد وضعوها في الطرق الرئيسية والفرعية منذ بدء المظاهرات قبل أسبوعين.

كما نجحت المفاوضات التي قام بها الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، في عدد من المناطق، في إقناع المتظاهرين والمعتصمين بإزالة الخيام والعوائق من منتصف عدد كبير من الطرق، وشوهدت قوات الجيش وقوى الأمن وهي تقدم يد العون للمتظاهرين في عملية تفكيك خيام الاعتصام، ورفع الحواجز الإسمنتية عن الطرق.

وبدا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الجيش وقوات الأمن من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، في عملية فتح الطرق، وعادت بالفعل حركة السير إلى طبيعتها بصورة كبيرة، لاسيما في معظم الطرق وشوارع العاصمة بيروت، ولم تشهد عملية فتح الطرق أية مصادمات حتى الآن.

من ناحية أخرى، لا تزال أعداد محدودة من المتظاهرين يفترشون منتصف جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) الحيوي الذي يربط بيروت بعدد من الأحياء من خلال طريق دولي سريع، رافضين فتح حركة المرور أمام السيارات، ومؤكدين إصرارهم في الاستمرار في الاحتجاجات لحين تحقيق كافة مطالبهم، لاسيما بعد تعرضهم لاعتداءات بالضرب المبرح بالأمس من قبل مجموعات حزبية بعينها مناهضة للتظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكان عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي قد تمكنوا من إقناع السواد الأعظم من المتظاهرين والمعتصمين على جسر الرينج، بفتح الطريق أمام حركة السير، والذين حاولوا بدورهم إقناع زملائهم بفتح الجسر بصورة كبيرة أمام مرور السيارات، في ما قامت القوى الأمنية بإزالة البلوكات (الحواجز) الإسمنتية الموضوعة بمنتصف الطريق تمهيدا لفتح الجسر بالكامل.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري بالأمس تحت وطأة التظاهرات.