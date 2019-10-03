تراجع نشاط قطاع الخدمات في أمريكا إلى أقل مستوياته منذ 3 سنوات

واشنطن - (د ب أ):

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 سنوات، وذلك بعد إعلان تراجع نشاط قطاع التصنيع أول أمس.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال أيلول/سبتمبر الماضي 8ر3 نقطة إلى 6ر52 نقطة مقارنة بمستواه في أغسطس الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ أغسطس 2016، حيث تباطأ نمو الطلب على القطاع ونشاطه ، في حين سجل المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات أسوأ أداء له منذ أكثر من 5 سنوات.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العوامل السلبية التي تلقي بظلالها على قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، يبدو أنها بدأت تتجمع بصورة أكبر في سماء قطاع الخدمات أيضا، والذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي والمصدر الأكبر للوظائف.

ويمكن أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لخفض الفائدة خلال اجتماعه في وقت لاحق من الشهر الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 4ر50 نقطة خلال الشهر الماضي وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2014.

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال في قطاع الخدمات إلى 2ر55 نقطة في شهر سبتمبر، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 7ر53 نقطة مسجلا أكبر تراجع منذ أغسطس 2016.