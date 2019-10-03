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كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة قبالة ساحلها الشرقي

03:54 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة قبالة ساحلها الشرقي

اطلاق صاروخ

سول - (د ب أ):

أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليسيتيا من غواصة في المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن هذا النوع الجديد من الصواريخ الباليستية يعرف باسم "بوكجوكسونج-3" وتم إطلاقه "في وضع عمودي" من المياه الواقعة قبالة خليج وونسان في بحر الشرق ، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، الأربعاء.

وأوضحت أن الصاروخ "ليس له أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة" ، مضيفة أن ذلك "أطلق مرحلة جديدة في احتواء تهديد القوات الخارجية (لكوريا الشمالية) وتعزيز قوتها العسكرية للدفاع عن النفس".

وجاء الإطلاق بعض تصريحات من جانب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بأنهما ستعقدان مفاوضات جديدة بشأن برنامج بيونج يانج النووي في غضون أسبوع.

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