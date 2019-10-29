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    الأردن تستدعي سفيرها من تل أبيب للتشاور بعد اعتقال أردنيين

    10:21 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    الأردن تستدعي سفيرها من تل أبيب للتشاور بعد اعتقال أردنيين

    وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

    القاهرة - (مصراوي)

    قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنه وفي ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور خطوة أولى، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

    وأضاف في تغريدة عبر تويتر، "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين. تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

    أيمن الصفدي الأردن تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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