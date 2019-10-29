أبو الغيط يدعو اللبنانيين للتمسك بالوحدة الوطنية

القاهرة - (أ ش أ):

أبدى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفهمه للخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتقديم استقالته خاصة في ضوء استمرار المطالبات الشعبية الموحدة التي أصر عليها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم الطائفية على مدار الفترة الماضية، معربا عن تطلعه لتمسك كافة اللبنانيين بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري الذي صاحب التظاهرات منذ بدايتها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية يتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة في لبنان والتي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري، موضحا أن الأمين العام يتفهم الخطوة التي أقدم عليها الحريري خاصة في ضوء استمرار المطالبات الشعبية الموحدة التي أصر عليها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم الطائفية علي مدار الفترة الماضية.

وقال المصدر إن الأمين العام أعرب عن تطلعه لتمسك كافة اللبنانيين بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري الذي صاحب التظاهرات منذ بدايتها وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد من خلال شق وحدة الصف اللبناني.

وأضاف أن الأمين العام يأمل كذلك في قيام القيادات السياسية اللبنانية على وجه الخصوص بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أية اعتبارات أخرى والشروع في الإجراءات التي تتيح الخروج من الوضع المتأزم الحالي ومنع انزلاق البلاد نحو مصير مجهول والعمل معًا لمواجهة التحديات الراهنة علي أرضية من الوحدة الوطنية التي ضرب اللبنانيون مثلاً رائعاً في تعزيزها والحفاظ عليها.

وأعرب المصدر عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في هذه المرحلة العصيبة واستعدادها لدعمه ومساندته في كل ما من شأنه الحفاظ على استقراره وتعزيز السلم الأهلي فيه.