شكري ونظيره الألماني يؤكدان عمق العلاقات وأهمية التنسيق المشترك

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الألماني هايكو ماس، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، وأهمية التنسيق المشترك حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام جلسة مباحثاتهما التي جرت بقصر التحرير بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقال شكري، إن الوزير الألماني شرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي له في وقت سابق اليوم.. مشيرا إلى أنه عقد بعد ذلك جلسة مباحثات موسعة مع هايكو ماس، تركزت على التعاون المشترك وما حققناه خلال السنوات الخمس الماضية من الارتقاء بالتعاون لا سيما على المستوى الاقتصادي مع وجود الشركات الألمانية وأيضا مع وجود الخطة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة مما سيسهم في زيادة الاستثمارات.

وأشار شكري إلى استمرار التنسيق الوثيق مع ألمانيا وعضويتها في الاتحاد الأوروبي.. لافتا إلى أنه تم مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والقضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى حل قائم على إقامة الدولتين، والأوضاع القائمة في ليبيا في إطار دعوة ألمانيا لعقد لقاء لمجموعة خمسة زائد خمسة، وأيضا التطورات في سوريا ولبنان والعراق، وقضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها مصر فيما يخص مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للجانب الألماني لإعادة "أطلس" الشهير إلى مصر في إطار اهتمام ألمانيا بالحفاظ على التراث، مؤكدا أنه أمر محمود متمنيا أن تقتدى به كافة الدول الأوروبية.. وتسلم شكري ووزيرة الثقافة الأطلس.

من جانبه أكد وزير خارجية ألمانيا أن بلاده حرصت على إعادة هذا الأطلس الثمين وهو الأول الذي سرق من المكتبة الوطنية في مصر وتم ضبطه في ألمانيا التي تؤكد أهمية حماية التراث الثقافي.