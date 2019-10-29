ترامب: القوات الأمريكية قتلت الخليفة المحتمل لداعش

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية قتلت أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأكد ترامب في تغريدة على موقع تويتر مقتل الرجل الذي كان البديل الأول للبغدادي، حيث كتب "تمت تصفيته بواسطة القوات الأمريكية".

وذكر ترامب أن الرجل الذي قتل كان سيتولى على الأرجح المنصب القيادي، ولكنه الآن ميت..

ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل الذي قتل هو أبو الحسن المهاجر أكبر مساعدي البغدادي.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع الأسبوع إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد "قسد" وقوات أمريكية تستهدفه في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس .

وغرد قائد قوات قسد مظلوم عبدي على موقع تويتر في ذلك الوقت بأنه يتم استهداف المهاجر بالقرب من جرابلس في إطار عملية ملاحقة قادة داعش.