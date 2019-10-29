  • عاجل:الداخلية تناشد مالكي السيارات التوجه إلى إدارات المرور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    ترامب: القوات الأمريكية قتلت الخليفة المحتمل لداعش

    06:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    ترامب: القوات الأمريكية قتلت الخليفة المحتمل لداعش

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن القوات الأمريكية قتلت أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

    وأكد ترامب في تغريدة على موقع تويتر مقتل الرجل الذي كان البديل الأول للبغدادي، حيث كتب "تمت تصفيته بواسطة القوات الأمريكية".

    وذكر ترامب أن الرجل الذي قتل كان سيتولى على الأرجح المنصب القيادي، ولكنه الآن ميت..

    ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل الذي قتل هو أبو الحسن المهاجر أكبر مساعدي البغدادي.

    وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع الأسبوع إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد "قسد" وقوات أمريكية تستهدفه في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس .

    وغرد قائد قوات قسد مظلوم عبدي على موقع تويتر في ذلك الوقت بأنه يتم استهداف المهاجر بالقرب من جرابلس في إطار عملية ملاحقة قادة داعش.

    دونالد ترامب تنظيم داعش القوات الأمريكية الإرهاب أبو بكر البغدادي

    الخبر التالى:

    رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين: الحريري استجاب لنداء الشارع بشجاعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان