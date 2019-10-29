قوى الأمن اللبنانية تتدخل للسيطرة على اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات

بيروت- (د ب أ):

تدخلت قوات من الجيش والأمن اللبناني اليوم الثلاثاء للسيطرة على الأوضاع عن "جسر الرينج" ببيروت وسط اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية اشتعال حرائق في خيام المحتجين بالمنطقة.

ويؤكد المحتجون أنهم لن يتركوا أماكنهم.

وكانت اشتباكات بالأيدي وقعت في وقت سابق بين المحتجين المعارضين للنخبة السياسية اللبنانية وبين مناهضين للاحتجاجات من الموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين.

ويواصل المحتجون إغلاق العديد من الطرق الرئيسية اليوم، ما يتسبب في استمرار حالة الشلل التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري.