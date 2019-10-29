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    أبو الغيط يعرب عن انزعاجه من تصاعد العنف المصاحب للتظاهرات في العراق

    12:38 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    أبو الغيط يعرب عن انزعاجه من تصاعد العنف المصاحب للتظاهرات في العراق

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    القاهرة- (د ب أ):

    أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الانزعاج والأسف من تصاعد العنف وتساقط الضحايا الذي صاحب التظاهرات في العراق والتي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الجاري، لاسيما ما شهده العراق مؤخرا من أحداث دموية مؤسفة سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

    وأضاف مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية ، في بيان صحفي تم توزيعه بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، أن الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي.

    وذكر المصدر أن الأمين العام دعا جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل علي احتواء الأزمة والحفاظ علي المكتسبات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة.

    كما أكد المصدر على استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ علي العراق واستقراره ولحمته الوطنية.

    أحمد أبو الغيط تظاهرات العراق جامعة الدول العربية

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