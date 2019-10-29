شرطة كربلاء تنفي سقوط أي شهداء أمس

القاهرة- (مصراوي):

نفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، وجود أي شهداء في تظاهرات يوم امس مؤكدة ان ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "ما تم نشره في وسائل الاعلام عن سقوط شهداء في تظاهرات يوم أمس بالمحافظة عار من الصحة"، مضيفا ان "شخص واحد قتل يوم امس بالمحافظة وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان التظاهرات شرقي المدينة بنحو 2 كم".

وأضافت القيادة : "وأننا مستعدون لمرافقة القنوات الاعلامية الى الطب العدلي ولعرض أي استمارة تشريح يوم أمس حيث لاتوجد أي استمارة عدا الحادث الجنائي المذكور وبامكانهم اجراء اللقاءات مع مدير الطب العدلي للوصول الى الحقيقة.

واكد البيان "سنقاضي اي وسيلة اعلامية تحاول الاساءة الى سمعة مدينة كربلاء دون الرجوع الى المصدر الرئيسي قبل النشر "، داعيا "وسائل الاعلام الى توخي الحذر في نشر الاخبار".