روسيا: إذا قُتل البغدادي فعلًا سيكون ترامب أسهم جديا في محاربة الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إذا كان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قتل فعلا في غارة أمريكية، فحينها يُمكن الحديث عن إسهام جدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاربة الإرهاب، حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفستي" الروسية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، الاثنين، "الخبر بحد ذاته (مقتل البغدادي) لا يمكن أن يثير ردود فعل سلبية من الجانب الروسي، قواتنا رأت الطائرات الأمريكية تحلق في المنطقة، وشاهدت كذلك طائرات بدون طيار في المنطقة".

وتابع "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة حول القضاء على البغدادي، فمن الممكن الحديث عن مساهمة جادة لرئيس الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

كانت روسيا شكّكت في الرواية الرسمية الأمريكية حول عملية قتل البغدادي في محافظة إدلب السورية، مشيرة إلى أنها لم تمتلك معلومات عن قيام القوات الخاصة الأمريكية بعملية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الروسي، إيجور كوناشينكوف، في بيان أصدره أمس الأحد، إن الجيش الروسي لم يمتلك "معلومات موثوقة" حول قيام القوات الخاصة الأمريكية في إدلب.

وأضاف كوناشينكو: " الأعداد المتزايدة للدول والجهات التي يُزعم مشاركتها في هذه العملية بشكل مباشر، وكل منها يعطي تفاصيل متناقضة، تثير أسئلة وشكوكا مشروعة حول حدوثها حقا ومستوى نجاحها على وجه الخصوص".

جاء ذلك بعد دقائق من خطاب ترامب الذي ألقه بغرفة الاستقبال في البيت الأبيض، والذي توجّه فيه بالشكر إلى روسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية، على مساعدة أمريكا في هذه العملية.

ورغم امتلاكها قاعدة رئيسية في مدينة اللاذقية السورية، أكدت روسيا أن جيشها لم يرصد غارات جوية أمريكية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الروسي: "أولا، لم نسجل غارات جوية أمريكية أو من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، السبت أو خلال الأيام الماضية".

وتابع كوناشينكو: "ثانيا، لا علم لنا بالمساعدة المزعومة التي قدمناها لسلاح الجو الأمريكي كي يدخل أجواء منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية".