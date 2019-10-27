ترامب: حددنا موقع البغدادي قبل أسبوعين من العملية العسكرية

القاهرة- (مصراوي):

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تمكّنت من تحديد موقع زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قبل أسبوعين من تنفيذ العملية العسكرية التي أفضت إلى مقتله في محافظة إدلب السورية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، الأحد، إن الأكراد زوّدوا واشنطن بمعلومات استخبارية عن البغدادي.

وأعلن ترامب أن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية، بحسب قوله.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر إن القوات الأمريكية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال إن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا".