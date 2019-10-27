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    رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل زعيم داعش الإرهابي

    03:36 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل زعيم داعش الإرهابي

    دونالد ترامب

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية، حيث كان يختبئ.

    وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض إن البغدادي قُتِل في نفق مسدود، بعد أن فجّر نفسه بسُترته الناسفة مع أطفاله.

    وأكّد الرئيس الأمريكي "أن قتل البغدادي كان الأولوية الأولى لإدارتي".

    وأشار إلى مقتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم إلى جانب البغدادي في العملية.

    ترامب داعش الإرهاب الولايات المتحدة أبو بكر البغدادي

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