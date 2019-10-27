رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل زعيم داعش الإرهابي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية، حيث كان يختبئ.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض إن البغدادي قُتِل في نفق مسدود، بعد أن فجّر نفسه بسُترته الناسفة مع أطفاله.

وأكّد الرئيس الأمريكي "أن قتل البغدادي كان الأولوية الأولى لإدارتي".

وأشار إلى مقتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم إلى جانب البغدادي في العملية.