توجيه 39 اتهامًا بالقتل ضد أحد المشتبه بتورطهم في حادث الحافلة البريطانية

لندن - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الشرطة بمقاطعة "إسكس" البريطانية، توجيه الاتهام بارتكاب قتل غير عمدي ضد المتهم موريس روبنسون على خلفية العثور على جثث 39 شخصا يوم الأربعاء الماضي من ذوي الملامح الأسيوية .

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية، مساء اليوم السبت - أن روبنسون - المقيم في أيرلندا الشمالية والبالغ من العمر 25 عاما - سوف يمثل أمام المحكمة بعد غد الاثنين، حيث يواجه أيضا اتهامات بالاتفاق الجنائي على تهريب أشخاص ومساعدة مهاجرين غير شرعيين فضلا عن غسيل أموال .

وأشارت الشبكة الأوروبية، إلى أن روبنسون يعتبر واحد من خمسة اشخاص يشتبه في تورطهم بهذا الحادث، كما أن هناك شكوكا بشأن جنسية المجني عليهم، حيث أعلنت الشرطة في مقاطعة إسكس - فى بداية الأمر - أنهم يحملون الجنسية الصينية، ثم تردد بعد ذلك أنهم يحملون جنسية فيتنام.

وأشار المتحدث باسم الشرطة البريطانية، إلى أنه على إتصال بالجالية الفيتنامية في بريطانيا من أجل تحديد هوية المجني عليهم بأسرع وقت ممكن .

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان، أمر بإجراء تحقيقات في الحادث، وأصدر تعليماته إلى السفارة الفيتنامية في لندن بالتعاون مع السلطات البريطانية لتأكيد هوية الضحايا.