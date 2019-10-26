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    رئيس وزراء السودان يؤكد التزام بلاده بحماية حقوق الطفل

    08:34 م السبت 26 أكتوبر 2019
    رئيس وزراء السودان يؤكد التزام بلاده بحماية حقوق الطفل

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك التزام بلاده بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

    جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت المديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسيف" هنرييتا فور؛ لبحث تطوير التعاون بين المنظمة والسودان في المجالات المختلفة، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

    وقال مجلس الوزراء السوداني- في بيان- إن حمدوك أكد أن حكومته تضع أولوية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال في كافة مناطق السودان، موضحا أن الأطفال هم المستقبل الواعد للبلاد.

    من جانبها، أكدت فور التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه، خاصة خلال الفترة الانتقالية.

    وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء السوداني مجموعة من الأطفال الزائرين ضمن وفد "يونيسيف"، وأكد التزامه برعاية الأطفال، وتحسين الخدمات الضرورية لهم، والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وصون حقوق الطفل، واحترام التعدد والتنوع الثقافي.

    هذا المحتوى من

    Asha
    رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك حقوق الطفل

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