شرطة البصرة تغيّر قواعد الاشتباك الميداني بعد الاعتداء على قواتها

بغداد - أ ش أ

حذرت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت ، من أن قواعد الاشتباك الميداني ستتغير بعد أن اعتبر القضاء الاعتداء على القوات الأمنية والمال العام جريمة يعاقب عليها وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - بأن المظاهرات كانت قد جرت بصورة سلمية وكان هناك تعاون إيجابي بين الطرفين ؛ إلا أن دخول مجاميع ظلامية حاولت بشتى الأساليب أن تستفز الأجهزة الأمنية تارة بالسب والشتم وأخرى بتمزيق العلم العراقي الذي توشحت به بناية المحافظة ورمي الحجارة وأخرى باقتحام بناية المحافظة ثم تطور الأمر لأكثر من ذلك حيث تم استخدام قنابل المولوتوف التي تسببت بإحراق 4 عجلات وإضرار 16 عجلة تابعة لأفواج الطوارئ والتي كانت تقل أفراد شرطة لا يحملون أي سلاح ناري مما أدى إلى إصابة 4 ضباط و68 منتسبا بجروح خطيرة.

وشددت قيادة شرطة محافظة البصرة على أنه لن يسمح بأن تحرق البصرة من جديد..محذرة من أن أي عابث بأمن البصرة واستقرارها سيكون عرضة لردة فعل رجال الشرطة الأبطال التي منحها لهم القانون.