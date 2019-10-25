العراق: مقتل 21 شخصًا وإصابة 1779 آخرين خلال التظاهرات

بغداد - (د ب ا):

أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم الجمعة مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي و الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المفوض فيصل عبد الله لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا)- إن عدد القتلى من المتظاهرين ارتفع الى 21 شخصا بسبب "حالات الاختناق والرصاص الحي في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين".

وأضاف عبد الله أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي.

وذكر" تم حرق وإلحاق الأضرار بـ27مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل".

وأشار إلى "نصب خيام الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف".

وقال إن المفوضية تعرب عن أسفها الشديد وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط قتلى ومصابين وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع"إذ تعرب المفوضية عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين، المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن".