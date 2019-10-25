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    جنوب إفريقيا تدشن أطول قطار شحن في العالم

    06:15 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    جنوب إفريقيا تدشن أطول قطار شحن في العالم

    شركة ترانسنت للشحن والسكك الحديدية

    واشنطن (د ب أ)

    أعلنت شركة ترانسنت - للشحن والسكك الحديدية اليوم الجمعة، أنها أطلقت أمس الخميس قطارا حطم الرقم القياسي العالمي لعدد العربات، وذلك في محاولة لإبعاد الشاحنات الثقيلة التي تحمل المعادن الخام عن الطرق في البلاد حيث أنها تسبب الأضرار ولتفادي الاكتظاظ.

    وقالت ترانسنت في بيان، نقلته وكالة أنباء بلومبرج، إن القطار الذي يسحب خلفه 375 عربة ويبلغ طوله أكثر من 4 كيلومترات (5ر2 ميل) ، حمل نحو 625ر23 طن متري من خام المنجنيز .

    وبلغت مسافة الطريق الذي سلكه القطار نحو 861 كيلومترا من مدينة سيشين بإقليم الكاب الشمالي في جنوب أفريقيا إلى ميناء سالدانها على الساحل الغربي للبلاد.

    وتتنافس جنوب افريقيا مع أستراليا في طول قطارات الشحن.

    أطول قطار شحن في العالم شركة ترانسنت للشحن السكك الحديدية
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