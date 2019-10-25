نصر الله للمتظاهرين: أما آن الأوان لقيادة الحراك؟

القاهرة – (مصراوي):

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن المطالب التي تم طرحها في بداية الاحتجاجات المُندلعة ببلاده، ليست نفسها التي يتم طرحها اليوم، متسائلاً "أما آن الأوان لقيادة الحراك؟ والسلطة قابلة للتفاوض لتشكلوا وتحددوا من يمثلكم للتفاوض مع هذه السلطة".

وأضاف أن هناك قيادة حقيقية للحراك، مضيفًا "لماذا لا يعلنوا عن أنفسهم بشكل مباشر، انا اعرف من هي القيادة الحقيقية، هناك احزاب وجهات، من واجب المحتجين ان يعرفوا خلف من يسيرون ومن الذي يوجههم من موقع اداري".

واستطرد نصر الله: "هناك أحزاب سياسية معروفة وكانت في السلطة ولها ارتباطاتها الخارجية وهناك فئة عبارة عن تكتلات سياسية جديدة وشاركت بالانتخابات النيابية وعجزت عن الوصول إلى المجلس النيابي وهناك شخصيات وجهات ترتبط بشكل قطعي بسفارات أجنبية وهم من أفسد الفاسدين، هناك من يبحث عن ثأر سياسي أو تحقيق نصر شعبي تمهيدًا للانتخابات".

ويرى زعيم حزب الله أن الوضع في لبنان دخل مرحلة الاستهداف السياسي، وهذه معلوماتنا ولنفرض جدلاً انه غير صحيح تابعوا بعض الفضائيات الخليجية والجيوش الالكترونية لنضعه كأحد الفرضيات، وهذا سبق ان انشغل في البلدان الاخرى”، وتابع "من واجبنا أن نضعه بالحد الأدنى كاحتمال مع انني اعتبر انه أكثر من احتمال".

وأضاف “ليس المهم لبعض الدول والسفارات ماذا تقول وانما المهم ماذا تفعل؟ بالحد الادنى اقول ذلك عن خشية ونحن اهل المقاومة من حقنا ان نخشى"، وسأل “كم بلد في المنطقة فيه حروب واضطرابات؟".

واكد أنه في المعادلة الداخلية أقوى طرف في البلد هو "المقاومة"، مضيفًا "نحن لن نخاف على المقاومة بل على البلد الذي تعتبره إسرائيل تهديد وجودي.. هناك معلومات وشكوكا حول هذا الموضوع والبعض في الداخل كان يراهن على اسقاط محور المقاومة عبر الحرب أمريكية على إيران وحرب بين امريكا والمحور، لذلك ارادوا الذهاب الى خيار آخر".