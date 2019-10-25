عضو بالحزب الاشتراكي الألمانية يشكك في شرعية عضوية تركيا في "الناتو"

برلين - أ ش أ

شكك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رولف موتسنيش في عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال موتسنيش -في تصريحات اليوم الجمعة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية- إنه يتعين على كل دولة عضو أن تراجع نفسها فيما إذا كانت تريد، أو تستطيع، أن تكون جزءا من الناتو، وهو ما ينطبق أيضا على تركيا.

وأضاف أن كل دولة عضو في الناتو ليست ملزمة فقط بمشاركة قيم الحلف، بل أيضا باحترام القانون الدولي، لافتا إلى غزو القوات المسلحة التركية لشمال سوريا، وقال إنه أمر لا يمكن تبريره مطلقا بحق الدفاع عن النفس.

وطالب موتسنيش الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج أن يقوم بتقييم وضع تركيا في حلف الناتو، بعد العمليه العسكرية التركية في شمال سوريا.وفي الوقت نفسه، دعا إلى وقف كامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا، لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى اتفاق رؤساء دول وحكومات الاتحاد على التخلي عن إصدار تصاريح جديدة بشأن تصدير أسلحة لتركيا، إضافة إلى مراجعة الاتحاد الجمركي مع أنقرة.