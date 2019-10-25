فايننشال تايمز: طاقة الرياح قادرة على تلبية احتياجات العالم من الكهرباء

لندن - أ ش أ

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المتولدة عن سرعة الرياح على السواحل البحرية قادرة على تلبية جميع احتياجات العالم من الكهرباء، متوقعة أن تغير هذه الطاقة المتجددة من "قواعد اللعبة" لأنظمة الطاقة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية -ومقرها باريس اليوم الجمعة- إن انخفاض تكاليف الرياح البحرية سيجعلها قادرة على منافسة موارد الطاقة الأحفورية خلال العقد المقبل، متوقعة انخفاض متوسط تكلفة الطاقة العالمية المتولدة عن سرعة الرياح على السواحل البحرية بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ، قوله إن الطاقة البحرية "لديها القدرة على أن تكون عاملا مغيرا رئيسيا في قواعد اللعبة"، مقارنا طاقة الرياح المتجددة بمصدرين مهمين للطاقة في العقد الماضي، وهما: تكسير في التكوينات الصخرية والتي نتج عنها الغاز الطبيعي بأسعار زهيدة، والنمو الهائل في الطاقة الشمسية .

وأضاف بيرول أنه بالنظر إلى مستقبل الطاقة المتولدة عن الرياح البحرية، نجدها قادرة على الانضمام إلى صفوف الغاز الصخري والطاقة الشمسية الضوئية من حيث خفض التكاليف .

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن وكالة الطاقة الدولية لأول مرة تصدر تقريرا بارزا تجري فيه هذا الفحص المتعمق للرياح البحرية.