السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من تظاهرات محتملة اليوم

بغداد- أ ش أ:

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها إلى تجنب السفر الى العراق بالتزامن مع تظاهرات محتملة في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى اليوم .

وقالت السفارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقا للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات واسعة النطاق اليوم الجمعة وستبدأ بعد صلاة الجمعة، قد يرى المواطنون الأمريكيون تواجدا مكثفا للشرطة، وكما حدث في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما في ذلك المنطقة الدولية في بغداد".

وأوضح البيان، أن "الإجراءات الواجب اتخاذها تجنب أماكن التظاهرات، والامتثال لتعليمات السلطات، بالإضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد أعلن أمس، في خطاب للشعب العراقي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدا أن التظاهر حق شرعي للعراقيين، ولكن يجب أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".

​