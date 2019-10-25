سفراء الاتحاد الأوروبي ينظرون في تأجيل "بريكست"

بروكسل- (د ب أ):

من المقرر أن يبحث سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة طلب بريطانيا تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي المقرر في 31 أكتوبر، بعد أن اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر.

والتقى ممثلو الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوم الأربعاء دون اتخاذ قرار بشأن تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنهم اتفقوا إلى حد كبير على الحاجة إلى التأجيل للمساعدة في كسر الجمود في لندن، حسبما أفاد دبلوماسيون في بروكسل.

وتم وقف التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه جونسون ونظراؤه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، عندما أشار البرلمان في لندن إلى موافقته على الاتفاق لكنه ألغى جدولا زمنيا مقترحا للتدقيق في الاتفاق والتصديق عليه في ثلاثة أيام.

والتساؤل الأساسي للاتحاد الأوروبي الآن هو كم من الوقت يمكن منحه ضمن التمديد المقترح. وقد طرحت فرنسا فكرة تمديد قصير، بينما كانت ألمانيا من بين مؤيدي تمديد لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سعت إليه الحكومة البريطانية رسميا.

ولم يتضح ما إذا كان سفراء الاتحاد الأوروبي سيتوصلون إلى قرار اليوم الجمعة. ويجب الموافقة رسميا على أي طلب تمديد من قبل جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي المتبقية ، والذين لديهم القول الفصل.

واضطر جونسون لتقديم طلب لتمديد الخروج لمدة ثلاثة أشهر ، ضد إرادته ، بقرار من البرلمان البريطاني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.