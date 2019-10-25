"مهام خاصة".. موسكو: وصول 300 شرطي روسي إلى سوريا

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، وصول نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

وأفادت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في الشيشان، وصلوا إلى سوريا لأداء مهام خاصة".

وأضاف البيان أن أفراد الشرطة العسكرية "سيبدؤون في تنفيذ مهام للمساعدة في ضمان سلامة السكان والحفاظ على القانون والنظام والقيام بدوريات في المناطق المحددة وكذلك المساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر بوزارة الدفاع الروسية وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه في ضوء التحديات الجديدة، سيتم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 قطعة من المعدات إلى سوريا.

ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بدأت الوحدات العسكرية الروسية أمس الأول الأربعاء، بتسيير دوريات على طول الحدود السورية التركية، تشمل منطقة مدينة عين العرب (كوباني)".