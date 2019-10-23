الرئيس الاسرائيلي يكلف غانتس تشكيل حكومة احتلال

القدس المحتلة (أ ف ب)

طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء من قائد الاركان السابق بيني غانتس تشكيل حكومة احتلال جديدة لاخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات" بينما وعد غانتس ب "محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".

وبعد انتخابات تشريعية في 17 سبتمبر، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشكيل ائتلاف حكومي لكنه تراجع عن ذلك الاثنين. وفي اليوم التالي، اعلن ريفلين انه سيكلف الاربعاء رسميا غانتس هذه المهمة.

وامام غانتس 28 يوما لخوض التحدي، والا سيطلب ريفلين من الكنيست تسمية مرشح لتشكيل الحكومة.

وفي حال فشل ذلك، تتجه اسرائيل الى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في اقل من عام.

وقال غانتس "علينا ان نتصرف بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب انتخابات جديدة"، مؤكدا ان ثمة مكانا "لجميع مكونات المجتمع الاسرائيلي" في الحكومة التي يسعى اليها.

ومن المقرر ان يلتقي مفاوضون من حزب ازرق ابيض برئاسة غانتس واخرون من الليكود، حزب نتانياهو، الخميس، وفق بيان لليكود.

كذلك، وعد ريفلين مساء الاربعاء بانه سيبذل ما في وسعه لتفادي انتخابات جديدة.