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    رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى تأجيل الموعد النهائي للخروج البريطاني

    01:38 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى تأجيل الموعد النهائي للخروج البريطاني

    البرلمان الأوروبي

    ستراسبورج- (د ب أ):

    حث رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي زعماء الاتحاد الأوروبي على السماح لبريطانيا بتأجيل الموعد النهائي للخروج من التكتل، وهو نهاية الشهر الجاري.

    وقال ساسولي "سيسمح هذا التمديد للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بممارسة دوره".

    يذكر أنه يجب أن تصدق الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي على اتفاق الانسحاب، الذي توصلت إليه لندن وبروكسل.

    وأضاف "طلب الحكومة البريطانية التمديد حتى 31 يناير مازال على الطاولة".

    وكان قد تم إجبار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشكل قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 يناير لبروكسل في مطلع الأسبوع، لكن رافق ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلا.

    بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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