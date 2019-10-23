لبنان : دوريات إسرائيلية مكثفة على الحدود بعد إسقاط الطائرة المسيرة

تل أبيب/بيروت- (د ب أ):

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي كثف دورياته العسكرية على الحدود بين الجانبين بعد إسقاط طائرة مسيرة تابعة له في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن "قوات العدو الإسرائيلي تكثف دورياتها على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني عند محلة بوابة فاطمة، كما شوهد في محلة العبارة بعض الآليات المدنية ورافعتان لقوات العدو في المنطقة المذكورة".

وأضافت أن الجانب اللبناني من الحدود شهد هو الآخر دوريات للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل).

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه "خلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني".

إلا أن الوكالة اللبنانية أوضحت أن شخصا "أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة – كفركلا" جنوبي البلاد.