المرصد السوري: عودة 150 داعشيا إلى تل أبيض السورية جراء العدوان التركي

القاهرة (مصراوي)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن مقاتلين موالين لتركيا ضمن عدوانها على الأكراد بدأوا في فتح صوامع غلال في مدينة بشمال سوريا، فيما بدأت 150 من عناصر تنظيم داعش العودة إلى المدينة.

وأضاف المرصد أن إحدى الفصائل الموالية لتركيا بدأت بفتح صوامع "الدهاليز" شرقي بلدة سلوك بريف تل أبيض، وبيع ما بداخلها.

وأوضح المرصد أنه "يتم الآن بيع كليو الشعير بـ25 ليرة سورية، والقمح بـ80 ليرة سورية، والطن الواحد من مادة السماد بـ100 ألف ليرة سورية."

وقال المرصد أيضا أن أمير الذخيرة لدى تنظيم داعش في تل أبيض عاد بصحبة 150 عنصر إلى المدية.

ونقلت المرصد عن مصدر من بلدة سلوك تأكيده ظهور إعلامي تنظيم داعش في البلدة، الذي صور مشاهد رمي الضحايا من قبل التنظيم في حفرة هوتة، وهو أحد أبناء عمومة الأمير الأول للتنظيم في منطقة تل أبيض.