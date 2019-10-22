نانسي بيلوسي تصدر وثيقة تتهم ترامب بـ"ابتزاز" الحكومة الأوكرانية

واشنطن- (د ب أ):

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الاثنين، وثيقة تطرح الخطوط العريضة لما وصفته بـ "ابتزاز" الرئيس دونالد ترامب للحكومة الأوكرانية لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يتابع الديمقراطيون تحقيقًا في قضية توجيه اتهام بالتقصير ضد الرئيس.

وتأتي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحدد قضية نواب المعارضة ضد الرئيس، قبل أسبوع من جلسات مغلقة للإدلاء بالشهادة من جانب مسؤولي إدارة ترامب، فيما يواصل الديمقراطيون التحقيق.

ولا تنشر الوثيقة معلومات جديدة، لكنها تسلط الضوء على خط الهجوم ضد الرئيس.

ومن المقرر أن يدلي القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، بيل تايلور، بشهادته أمام النواب اليوم الثلاثاء.

وتعد الرسائل النصية التي أرسلها تايلور لمسؤولين آخرين في البيت الأبيض والتي قال فيها: "اعتقد أنه ضرب من الجنون أن يتم تعليق المساعدات الأمنية من أجل دعم حملة سياسية"، جزء محوريًا في التحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وينظر التحقيق في جهود محتملة من جانب ترامب لتعليق المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نائب الرئيس جو بايدن، الذي يعد الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في انتخابات 2020.

كما أن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي طلب فيها ترامب بـ"إسداء خدمة" من جانب الرئيس الأوكراني، تعد جزء مهمًا من التحقيق.

وجاء في وثيقة بيلوسي أن ترامب "حنث باليمين الذي أقسم به عند توليه منصبه من خلال استخدام الحكومة الأمريكية وأطراف خارجية للدفع قدمًا في مخططه لابتزاز الحكومة الأوكرانية من أجل التدخل في انتخابات 2020".