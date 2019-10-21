الحريري يوجه عدة رسائل للمتظاهرين عبر "تويتر"

القاهرة - (مصراوي)

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عدد من الرسائل للمتظاهرين عبر حسابه الرسمي على "تويتر" في سلسلة تغريدات قبل قليل.

وقال الحريري، إن القرارات التي اتخذتها اليوم ليس بهدف وقف المظاهرات، أو التوقف عن التعبير عن غضبكم، فهذا قرار يعود لكم، ولن نعطيكم مهلة لإنهاء المظاهرات، ولن أسمح لأحد أن يههدكم، والدولة واجبها حمايتكم وحماية التعبير السلمي عن مطالبكم".

وأضاف الحريري، أنتم البوصلة وحركتم مجلس الوزراء، وتحرككم هو سبب القرارات التي اتخذت اليوم".

وتابع: "ما فعلتموه كسر كل الحواجز وهز الأحزاب والتيارات والقيادات، وأهم حاجز كسر بتحرككم حاجز الولاء الطائفي الأعمى، وبكم عادت الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح فوق أي هوية طائفية أو مذهبية، وهذا أكبر مكسب".

واختتم تدويناته قائلًا: "إن شاء الله يكون تحرككم هو نهاية النظام الطائفي في لبنان، وبداية حقيقية للبنان الجديد".