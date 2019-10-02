ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في تايوان إلى 5 أشخاص

تايبيه- (د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر في شرقي تايوان أمس الثلاثاء إلى خمسة أشخاص، في حين مازال هناك شخص لم يتم العثور عليه.

وانهار الجسر، الذي تم بناؤه منذ 21 عاما، ويقع في ميناء نانفانجاو للصيد بمقاطعة يلان، نحو الساعة 0930 صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي .

وتم العثور على الضحايا الخمسة ، وجميعهم عمال من الفلبين وإندونيسيا ، في قوارب دمرت تحت الجسر. وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي اليوم الأربعاء إنه مازال لم يتم العثور على أحد العاملين.

وقال وزير النقل والاتصالات لين تشيا لونج خلال زيارة لموقع الحادث اليوم " جهود البحث سوف تستمر ".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن لين القول إنه سوف يتم ضمان جميع حقوق العاملين، مضيفا أن الحكومة سوف تدفع تعويضات لأسرة كل ضحية تقدر بـما لايقل عن خمسة ملايين دولار تايواني (161 ألف دولار أمريكي).

وكان قد تم إنقاذ تسعة مهاجرين من قوارب الصيد المتضررة أمس الثلاثاء.

وجرى إنقاذ سائق ناقلة النفط التي كانت تعبر الجسر لدى انهياره. وقالت وكالة الأنباء المركزية إن حالةالسائق، 61 عاما، مستقرة.

وكانت رئيسة تايوان تساي انج وين قد زارت موقع الحادث عندما كانت تقوم قوارب قوات البحرية بسحب القوارب المتضررة أسفل الجسر المنهار.

وقالت في مؤتمر صحفي :"البحث عن الناجين هو أولويتنا في الوقت الحالي".

وأضافت أنها أصدرت تعليماتها للسلطات بالعمل سريعا للتحقيق في سبب الحادث، وإجراء فحوصات شاملة للجسور المهمة في أنحاء البلاد.