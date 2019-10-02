ترامب يصف دعوات عزله بـ"الانقلاب"

واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه الممنوحة من الرب".

كان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا الأسبوع الماضي عن التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي يتردد أنه حث فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسي جو بايدن.

ويحتل بايدن مركزا متقدما في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020.

ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.