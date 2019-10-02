  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    ترامب يصف دعوات عزله بـ"الانقلاب"

    02:28 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    ترامب يصف دعوات عزله بـ"الانقلاب"

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب".

    وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه الممنوحة من الرب".

    كان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا الأسبوع الماضي عن التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.

    وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي يتردد أنه حث فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسي جو بايدن.

    ويحتل بايدن مركزا متقدما في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020.

    ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.

    دونالد ترامب تويتر دعوات عزل ترامب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان