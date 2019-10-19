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قوات سوريا الديمقراطية تستأنف عملياتها ضد داعش في شرق سوريا

06:03 م السبت 19 أكتوبر 2019
قوات سوريا الديمقراطية تستأنف عملياتها ضد داعش في شرق سوريا

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - أ ش أ

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم السبت، استئناف العمليات ضد خلايا تنظيم داعش في شرق سوريا، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد تجميدها جراء الهجوم التركي.

وقال عبدي - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن "عملنا ضد داعش مستمر، ودخل حيز التنفيذ مجددا"، مضيفا "قمنا بتفعيل العمل العسكري ضد خلايا داعش في دير الزور، وقواتنا تعمل هناك مع قوات التحالف".

جدير بالذكر أن تركيا نفذت عملية عسكرية عبر الحدود الأسبوع الماضي ضد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

وأثار الهجوم التركي القلق من أن يتسبب في هروب متشددي داعش من السجون التي يديرها الأكراد في شمال سوريا وإحياء التنظيم.

هذا المحتوى من

Asha
قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش الحرب السورية

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