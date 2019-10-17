"قسد" تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا

بيروت - (د ب أ):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التى يقودها الأكراد اليوم الخميس بدء سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة فى شمال شرق سوريا.

وقالت "قسد" في بيان أن سريان وقف إطلاق النار بدأ عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلى(1900 بتوقيت جرينتش).

وتعهد قسد بالالتزام بوقف إطلاق النار وقالت إنها تأمل فى التزام الحكومة التركية بذلك أيضًا.

وأعلن الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبول وقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة اليوم.

وأكد عبدي، في تصريح لقناة "روناهي" الكردية قبول "قسد" اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وتركيا، لمدة 120 ساعة في شمال سوريا اليوم الخميس، بحسب "د ب أ".

وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا، الذي استمر لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك، بحسب ما نشرته "العربية".

وأسفر الاجتماع عن تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، والبدء في تنفيذ منطقة عازلة على الحدود السورية التركية خلال 120 ساعة من الاتفاق، وتسليم الأكراد لأسلحتهم الثقيلة للجيش التركي.