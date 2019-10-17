مستشارة الرئاسة السورية: وقف إطلاق النار "غامض"

دمشق - (د ب ا):

وصفت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، بثينة شعبان، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا بأنه"غامض" واعتبرت رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان "معتدي".

وأضافت المسؤولة السورية في تصريحات نقلتها قناة"روسيا اليوم" أن اتفاق أضنة يمكن أن يحل المشكلة على الحدود بين سوريا وتركيا، إذا كان أردوغان يريد الحل فعلا.

كانت تركيا والولايات المتحدة قد أعلنت مساء اليوم عن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار فى شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن شن عدوانًا عسكريًا استهدف من خلالها، على حد قوله، الجماعات الأرهابية فى المنطقة.