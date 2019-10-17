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    أعضاء بالكونجرس: التاريخ سيحاسبنا على الإبادة الجماعية التي تطال الأكراد

    07:19 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    أعضاء بالكونجرس: التاريخ سيحاسبنا على الإبادة الجماعية التي تطال الأكراد

    أكرادي سوريا يفرون من الحرب

    القاهرة - (مصراوي):

    تجرى حاليًا تحركات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، لمعاقبة تركيا على عدوانها العسكري على شمال شرق سوريا.

    وقال أعضاء في الكونجرس، إن التاريخ سيحاسبهم على الإبادة الجماعية التي تطال الأكراد بسبب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك خلال الؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء من الكونجرس، وبثته شبكة "سكاي نيوز".

    وأكد الأعضاء أن العقوبات على أنقرة ستجبر الرئيس التركي، على وقف العدوان العسكري على شمال شرق سوريا.

    وقال سيناتور أمريكي: "علينا تحمل المسؤولية وتفادي وقوع مذبحة للأكراد، والعقوبات على تركيا ستسبب آلمًا في أنقرة".

    وطالب السيناتور بالتحرك ضد العدوان التركي على سوريا بعد إعطاء ترامب الضوء الأخضر لـ"أردوغان" لبدء الهجوم، قائلًا: "علينا التحرك عندما يتصرف الرئيس بشكل خاطئ".

    وأعلن السيناتور الأمريكى كريس فان هولن، أنه بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد، داعيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتراجع عن الضرر الذي أحدثه بانسحابه من سوريا.

    ووصف هولن، العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، بـ"التطهير العرقي بحق الأكراد" متابعًا: أن قوات موالية لتركيا تقوم بتحرير عناصر التنظيم الإرهابي "داعش".

    من جانبه قال، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إن العقوبات المفروضة على تركيا سبتقى حتى يغير رئيسها سلوكه.

    وأضاف جراهام، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" قوله: "لا يمكن أن نترك حلفاءنا الأكراد دون مساعدة، ولا يمكن السماح بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى".

    وتجرى حاليًا تحركات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، لمعاقبة تركيا على عدوانها العسكري على سوريا.

    ويرى السيناتور، أن ترامب منح الضوء الأخضر للأتراك لبدء عدوانهم، متابعًا: "علينا أن نستعيد مصداقية أميركا التي ضربها أردوغان".

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