زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي: ترامب خلق أزمة في الشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب ستني هوير، إن ترامب خلق أزمة في الشرق الأوسط، بحسب "سكاي نيوز".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعًا مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض مساء الأربعاء لبحث الوضع في سوريا، حسبما نقلت رويترز.

ويتزامن الاجتماع مع تزايد الانزعاج بين أعضاء الكونجرس الأمريكي، بمن فيهم بعض الجمهوريين بشأن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الأمر الذي مهّد الطريق أمام هجوم تركي على فصائل كردية متحالفة مع الولايات المتحدة كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي جنبا إلى جنب مع الأمريكيين.

وشنت القوات التركية عدوانًا بداية من الأربعاء الماضي على شمال شرق سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب 1000 جندي أمريكي من تلك المناطق.