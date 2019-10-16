عمران خان يقوم بزيارة خاطفة إلى السعودية بعد زيارة إلى إيران

الرياض - (د ب أ):

تركزت المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال زيارته للسعودية على الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الثلاثاء أن الملك سلمان استعرض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني "العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

كما عقد ولي العهد السعودي اجتماعا مع خان استعرض خلاله "العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه" ، كما تم "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للرياض بعد أخرى إلى طهران الأحد، التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.